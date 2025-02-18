الدوري التركي (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

تشايكور ريزا سبور × غلطة سراي 1-2

هاتاي سبور × ألانيا سبور 1-0

قونيا سبور × سامسون سبور 0-1

أيوبسبور × قيصري سبور 1-1

فنربخشة × قاسم باشا 3-1

أضنة ديمر سبور × أنطاليا سبور 1-1

غازي عنتاب × سيفاس سبور 2-1

إسطنبول باشاك شهير × بودريم سبور 0-1

بشكتاش × طرابزون سبور 2-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (24)

1- غلطة سراي: 63 نقطة

2- فنربخشة: 57 نقطة

3- سامسون سبور: 46 نقطة

4- أيوبسبور: 40 نقطة

5- بشكتاش: 38 نقطة