تهيئة الجسم للصيام مع اقتراب شهر رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 09:55 مساءً - مع اقتراب شهر رمضان، يسعى الكثيرون إلى تجهيز أجسامهم للصيام لتفادي الشعور بالتعب والإرهاق في الأيام الأولى من الشهر المبارك.

ينصح خبراء الصحة باتباع مجموعة من الخطوات التي تسهم في التكيف التدريجي مع الصيام وتعزيز الصحة العامة، ومنها:

**التقليل التدريجي من الوجبات والمنبهات**

يُفضل البدء في تقليل عدد الوجبات بشكل تدريجي قبل حلول رمضان، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي. هذا يساعد في تجنب الصداع والانخفاض المفاجئ في مستويات الطاقة عند بدء الصيام.

**التركيز على الترطيب والتغذية المتوازنة**

شرب كميات كافية من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات يساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش خلال النهار. كما يُنصح بتناول وجبات تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات المعقدة لضمان توفير الطاقة لفترات أطول.

**تنظيم مواعيد النوم**

تغيير مواعيد النوم بشكل تدريجي قبل رمضان يساعد في التكيف مع مواعيد السحور والإفطار، مما يقلل من الشعور بالإجهاد خلال النهار. يُفضل النوم مبكرًا والاستيقاظ في أوقات قريبة من وقت السحور.