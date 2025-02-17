لا تغفل عنه .. تأثير نقص فيتامين د على صحة الجلد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد فيتامين د من العناصر الأساسية لصحة الجلد، حيث يساهم في الحفاظ على نضارته وحمايته من المشكلات المختلفة. لذلك، قد يؤدي انخفاض مستوياته في الجسم إلى ظهور بعض الأعراض الجلدية المزعجة التي لا ينبغي تجاهلها.

يؤدي نقص فيتامين د إلى ظهور طفح جلدي مثير للحكة، لكنه يتحسن تدريجيًا عند زيادة مستويات الفيتامين في الجسم من خلال تناول مصادره الطبيعية مثل البيض ومنتجات الألبان أو باستخدام المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.

يمكن أن يكون تكرار الإصابة بحب الشباب مؤشرًا على نقص فيتامين د، نظرًا لدوره في تقليل الالتهابات ومقاومة الإجهاد التأكسدي. كما أن انخفاض مستوياته قد يؤدي إلى اضطرابات هرمونية تسهم في تكوّن الرؤوس السوداء والبيضاء.

يساهم فيتامين د في الحفاظ على مرونة الجلد وحمايته من التجاعيد المبكرة، لذا فإن نقصه قد يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، مثل الخطوط الرفيعة والتجاعيد، نتيجة تأثيره على وظائف الخلايا الجلدية.

للحفاظ على صحة البشرة، يُنصح بالتعرض المعتدل لأشعة الشمس، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان، إلى جانب استشارة الطبيب عند الحاجة إلى المكملات الغذائية.