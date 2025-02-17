القهوة بين الفوائد والأضرار .. كيف تحصل على أقصى استفادة دون مخاطر؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد القهوة من المشروبات الغنية بالكافيين، الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الجسم المختلفة، بدءًا من تعزيز صحة القلب وتحفيز الانتباه والتركيز، وصولًا إلى الوقاية من بعض أنواع السرطان بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة. كما تسهم القهوة في تحسين عملية التمثيل الغذائي، إلا أن تحقيق هذه الفوائد يعتمد على الكمية وطريقة تناولها، لتجنب أي آثار جانبية محتملة.

يؤكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، أن القهوة تقدم فوائد متعددة للجسم، لكن استهلاكها بكميات زائدة أو بأسلوب غير صحي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مما يضر بوظائف الجسم المختلفة.

وأوضح أن الإفراط في تناول القهوة قد يتسبب في مجموعة من الأعراض المزعجة، تشمل:

-زيادة مشاعر القلق والتوتر.

-الإصابة بالأرق واضطرابات النوم.

-حدوث اضطرابات في المعدة.

-المعاناة من عسر الهضم وحرقة المعدة.

-الشعور بالغثيان.

للاستفادة من فوائد القهوة دون التعرض لأضرارها، يُنصح بتناولها باعتدال، والابتعاد عن الإضافات غير الصحية مثل السكر المكرر والكريمة الثقيلة، إلى جانب تجنب شربها قبل النوم بفترة قصيرة، للحفاظ على جودة النوم وصحة الجهاز الهضمي.