مدرب الوصل: نحن نسير في الاتجاه الصحيح

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 08:49 مساءً - تحدث الصربي میلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل الإماراتي، عن مواجهة الهلال السعودي، التي ستقام، غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال ميلوش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “الهلال واحد من أفضل الفرق في آسيا بالتأكيد، لديه الكثير من اللاعبين ذوي الجودة العالية”.

وأضاف: “هذه هي مباراتنا الثانية في 4 أيام، لذلك نحن لا نستخدم تشكيلاً كبيراً من اللاعبين، حتى لا نضع على كاهلهم عبئاً زائداً”.

وتابع: “أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نكون منتعشين ذهنياً، ليتحرر اللاعبون داخل الملعب”.

وأردف: “إنها مهمة صعبة لكنها مليئة بالتحديات، أعتقد أن لدينا جميعاً الفرصة لنظهر لجمهورنا أننا قادرون على اللعب ضد أحد أفضل الفرق في آسيا”.

وواصل: “أعتقد أننا لا نحتاج تحفيزاً إضافياً ضد الهلال، اسم النادي، ونجاحاته ولاعبيه سيغمروننا بالحماس لإعطاء 100% من الجهد”.

وأوضح: “كل فوز يساعد في تعزيز الثقة بالنفس ويجعلنا نقترب من المباراة التالية بشكل أفضل، ويجب أن نذهب إلى كل مباراة ونحن نؤمن أننا يمكننا الفوز ونفعل كل شيء من أجله”.

واختتم: “مستوانا جيد كفريق، ويجب علينا أن نظهر الشجاعة، ونحترم الخصم، ونبرز جودتنا، هذه هي النقطة. نحن نسير في الاتجاه الصحيح”.