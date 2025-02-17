كيف تحمي صحة القلب قبل بلوغ الشيخوخة؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفيات عالميًا، حيث تمثل 32% من إجمالي الوفيات، وتشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية 87% منها. ويُقدر الخبراء أن 6 من كل 10 أشخاص سيواجهون مشكلة متعلقة بأمراض القلب قبل وفاتهم.

تم تحديد العوامل الرئيسية المسببة لأمراض القلب وتشمل:

-التدخين

-ارتفاع ضغط الدم

-ارتفاع الكوليسترول

ويؤكد الخبراء أن القضاء على هذه العوامل قد يمنع نحو 90% من النوبات القلبية. كما أن السمنة، والسكري، وقلة النشاط البدني من العوامل الإضافية التي تزيد من الخطر.

الفحوصات المنتظمة ضرورية لاكتشاف المشكلات مبكرًا، خاصة عبر قياس ضغط الدم والكوليسترول، مع اختبارات إضافية عند الحاجة مثل تخطيط القلب.

للحفاظ على صحة القلب، يُنصح بتناول:

-نصف الطبق: فواكه وخضراوات.

-ربع الطبق: حبوب كاملة.

-ربع الطبق: بروتينات صحية مثل الأسماك أو اللحوم الخالية من الدهون.

كما يُوصى باتباع نظام DASH لمرضى ارتفاع ضغط الدم وتقليل استهلاك الملح.

يزيد السكري من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، مما يؤثر على صحة القلب. وللوقاية، يُنصح بـ:

-التحكم في الوزن.

-تقليل السكريات.

-زيادة النشاط البدني.

اتباع نمط حياة صحي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز الصحة العامة.