الأردن.. أرقام مقلقة لضحايا “القاتل الصامت”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 07:52 مساءً - أعلن الدفاع المدني الأردني عن أرقام مقلقة تتعلق بحالات الاختناق الناتجة عن غاز أول أكسيد الكربون، المعروف بـ “القاتل الصامت”، المنبعث من المدافئ خلال فصل الشتاء الحالي. حيث سجلت البلاد 21 حالة وفاة و560 إصابة.

آخر الحوادث المأساوية وقعت في محافظة جرش، شمال الأردن، يوم السبت، حيث توفي 4 أفراد من عائلة واحدة، وهم: عبدالكريم المقابلة وزوجته وطفلاهما، نتيجة استنشاق الغازات الناتجة عن مدفأة الغاز داخل منزلهم في منطقة “ظهر السرو”.

وأكد العقيد أنور شديفات، مدير الإسعاف والمساندة الإنسانية في الدفاع المدني، أن الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون يشكل خطرًا كبيرًا لأنه عديم اللون والرائحة، ويتفاعل مع هيموجلوبين الدم، مما يعيق نقل الأكسجين، وقد يؤدي إلى فقدان الوعي والوفاة في غضون 4 إلى 6 دقائق فقط.

يعاني الضحية من أعراض مثل الصداع، الدوخة، النعاس، عدم وضوح الرؤية، وصعوبة في التنفس، مما يجعله غير قادر على إنقاذ نفسه.

وأضاف شديفات أن الإهمال في اتباع إجراءات السلامة يمكن أن يؤدي إلى حرائق وضيق في التنفس أو اختناق نتيجة تسرب الغاز، مشيرًا إلى أن بعض الحوادث قد تكون نتيجة لخلل بسيط في المدفأة.