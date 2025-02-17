المؤتمر الصحفي ل-فينسنت كومباني قبل مواجهة سيلتيك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 07:52 مساءً - تحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة سيلتيك الإسكتلندي، التي ستقام، غداً الثلاثاء، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق البافاري، بنتيجة 2-1.

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “هذه مباراة مهمة، سجلنا جيد على أرضنا، شاهدت العديد من مباريات سيلتيك، أبلوا البلاء الحسن في دوري الأبطال وبإمكانهم تشكيل التهديد”.

واضاف: “فزنا في سيلتيك بارك وخرجنا بنقطة أمام ليفركوزن، وهذه فرصة جيدة أن نبلي البلاء الحسن، فعندما تكون النتائج جيدة، تكتسب قوة إضافية وهذا من شأنه أن يساعدنا غداً”.

وعن غياب هاري كين، أوضح: “الأمر ليس سيئاً ولكن ليس لدينا وقت كبير للتعافي، في بعض الأحيان تحتاج إلى يوم إضافي، سنرى ما هو شعور هاري غداً، أفترض أن الأمر ليس سيئاً”.

وعن تطور فريقه، أكد: “كرة القدم تحسم في منطقتي الجزاء، ودائماً كنا في منطقة جزاء الخصم هذا الموسم وسجلنا العديد من الأهداف، وفي المباراة الماضية (ليفركوزن) تواجدنا في منطقتنا بصورة أكبر وكان علينا الدفاع، وأبلينا البلاء الحسن في ذلك”.

واسترسل: “عليك اكتساب الثقة من تلك اللحظات عند الخروج بنتائج مهمة، نحن نتفوق بـ8 نقاط في البوندسليجا، وبالتالي قدمنا العديد من الأمور بصورة صحيحة، والآن نركز على سيلتيك”.

وعن إقامة نهائي البطولة في ميونخ، أتم: “الخسارة في نهائي 2012 لم يتم ذكرها منذ قدومي إلى هنا، قلنا أنه من الهام أن تمتلك جماهيرنا الأحلام، نريد الفوز غداً وسنقوم بكل شيء للعبور للدور الثاني”.