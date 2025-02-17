جفاف الجسم وأمراض الجلد في الشتاء: الأسباب والممارسات الخاطئة وكيفية الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 07:52 مساءً - يعتقد البعض خطأً أن الهواء البارد هو السبب الرئيسي لجفاف الجسم وأمراض الجلد خلال فصل الشتاء، ولكن الدكتورة رضوى عراقي، أخصائية الأمراض الجلدية بجامعة شبين الكوم، توضح أن الممارسات اليومية الخاطئة تلعب دورًا أكبر في تفاقم هذه المشكلات.

ممارسات يومية خاطئة تزيد من جفاف الجسم ومشاكل الجلد في الشتاء:

إهمال شرب الماء: يعتبر نسيان شرب الماء في الشتاء من أخطر الممارسات التي تزيد من جفاف الجسم وظهور الأعراض، سواء كانت جلدية أو جسدية.

تجاهل ترطيب البشرة: عدم استخدام مرطبات عالية التركيز ومنزوعة العطور بشكل منتظم يؤدي إلى تفاقم الأعراض الجلدية الحادة، مثل التشققات والخشونة.

غسل اليدين بالماء الساخن: يتسبب غسل اليدين بالماء الساخن في جفاف الجلد بشكل كبير.

ارتداء ملابس كثيرة: يمكن أن يؤدي ارتداء طبقات كثيرة من الملابس إلى زيادة فرص الإصابة بحساسية الاحتكاك، مما يجعل الجلد أكثر عرضة للتشقق والحساسية.

الإفراط في استخدام الصابون والمنظفات: يسبب الإفراط في استخدام الصابون والمنظفات حكة واضطرابات جلدية شديدة وتفاقم أعراض التشققات الجلدية.

عدم شرب السوائل وتناول الطعام السريع: يزيد إهمال شرب السوائل وتناول الوجبات السريعة من جفاف الجسم ويؤثر على صحة الجلد.

أعراض جفاف الجسم وأمراض الجلد في الشتاء:

الأعراض الجلدية: تشققات، خشونة، تفاقم الإكزيما والتينيا والصدفية، هرش، حكة، حساسية.

الأعراض الجسدية: إعياء، اضطراب في الوعي، صعوبات في التركيز والتذكر، ضعف المناعة، شعور بالضعف العام.

ممارسات صحية للوقاية من جفاف الجسم ومشاكل الجلد في الشتاء:

شرب الكثير من السوائل الصحية: يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل الصحية الأخرى، مثل الشاي الأخضر واليانسون، وتناول الخضروات الورقية والفواكه الغنية بالمياه.

ترطيب البشرة بشكل منتظم: يجب ترطيب البشرة بشكل يومي باستخدام مرطبات عالية التركيز ومنزوعة العطور، مع التركيز على الترطيب العميق بعد الاستحمام.

غسل اليدين بالماء البارد: يُفضل غسل اليدين بالماء البارد أو الفاتر بدلًا من الماء الساخن.

ارتداء ملابس مناسبة: يجب تجنب ارتداء طبقات كثيرة من الملابس واختيار ملابس مريحة تسمح بتهوية الجلد.

الاعتدال في استخدام الصابون والمنظفات: يجب استخدام الصابون والمنظفات باعتدال وتجنب الأنواع القاسية التي تجفف الجلد.

اتباع نظام غذائي صحي: يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.