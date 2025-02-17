5 قواعد صارمة في كرة القدم لم تسمعوا بها من قبل!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 05:49 مساءً - اكتشف القواعد الغير معروفة في لعبة كرة القدم

كرة القدم، بما تحمله من متعة وتشويق، نخال أحيانًا أننا نعلم كل شيء عنها، ولكن هناك دائمًا تفاصيل خفية قد تفاجئ عشاق اللعبة. هناك بعض القواعد الصارمة، والتي قد لا تكون معروفة لدى الجمهور العريض. دعونا نلقي نظرة عن قرب على هذه القواعد المثيرة.

القاعدة الأولى: الحذاء المناسب

لعبة كرة القدم تتطلب ارتداء حذاء رياضي خاص، لكن ما يجهله الكثيرون أن اللاعب قد يتعرض لعقوبة إذا كان الحذاء غير مناسب لأرضية الملعب. تمتلك الفيفا قوانين صارمة بشأن نوع الحذاء المسموح به على مختلف أنواع الأسطح.

القاعدة الثانية: السير في أرض الملعب

من غير المسموح للاعبين السير على العشب بأشياء قد تلحق الضرر بالأرضية. يُمكن أن تتعرض الأندية لغرامات أو عقوبات إذا تضررت أرضية الملعب نتيجة ل تصرفات غير مسئولة من اللاعبين أو حتى الطاقم الفني.

القاعدة الثالثة: الاحتفال المقيد

قد يكون الاحتفال بالأهداف جزءًا ممتعًا من اللعبة، ولكن هناك قيود صارمة حول كيفية الاحتفال. تشمل هذه القيود عدم خلع القميص أو القيام بحركات يمكن اعتبارها استفزازية للجماهير أو اللاعبين الآخرين.

القاعدة الرابعة: تصاريح الكرات في المباريات

تتطلب الفيفا استخدام كرات تلبي معايير محددة في جميع المباريات الدولية. يجب أن يتم اعتماد الكرة المستخدمة من قبل الفيفا، ومن يخالف هذه القاعدة قد يواجه مخالفات جسيمة.

القاعدة الخامسة: اللباس الأساسي والاحتياطي

تفرض قوانين الفيفا على الأندية أن يكون لديها مجموعتان من الأطقم الرسمية للمباريات؛ الأساسي والاحتياطي. يجب ألا يتعارض لون اللباس مع الفرق المنافسة أو الحكام، وهذا لضمان وضوح الرؤية للجميع على أرض الملعب.

التأكد من أن الحذاء مناسب للعب على العشب الطبيعي أو الصناعي.

ضرورة الحفاظ على أرضية الملعب وعدم التسبب في إلحاق الضرر بها.

التعبير عن الفرح دون تجاوز الحدود المفروضة من الفيفا.

استخدام الكرات المعتمدة فقط في المباريات الرسمية.

الالتزام بتوفير أزياء بديلة لسهولة التمييز.

إن معرفة هذه القواعد غير المعروفة يمكن أن تمنحك نظرة أعمق عن لعبة كرة القدم وكيفية الحفاظ عليها مع الأخذ بعين الاعتبار للتفاصيل الصغيرة التي تضمن استمراريتها بنزاهة ووضوح. للمحترفين والمبتدئين، الإلمام بمثل هذه القواعد قد يكون الفرق بين النجاح والفشل في مواقف عديدة.