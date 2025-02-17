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بايرن ميونخ يحدد موقفه النهائي من صفقة جوناثان تاه

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بايرن ميونخ يحدد موقفه النهائي من صفقة جوناثان تاه

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 05:49 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي بايرن ميونخ قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع مدافع باير ليفركوزن، جوناثان تاه.

تاه يرتبط بعقد مع ليفركوزن، ينتهي مع ختام الموسم الحالي، ولا ينوي المدافع الألماني تجديد عقده.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أكد انسحاب البافاري من الصفقة، الأمر الذي يعطي دفعة كبيرة لنادي برشلونة من أجل حسم الصفقة.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة أحرز تقدماً في مفاوضاته مع وكيل اللاعب، بيني زهافي، لكن الصفقة لا تزال غير محسومة حتى الآن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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