صافرة رومانية لقيادة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 04:52 مساءً - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إسناد مهمة قيادة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي لطاقم تحكيم روماني.

وتقام المباراة، الأربعاء المقبل، على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو” في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق الميرنجي بنتيجة 3-2.

وسيقود الروماني إشتفان كوفاتش، اللقاء، بمساعدة مواطنيه ميهاي ماريكا، وفيرينتس تونيوجي، والحكم الرابع هوراتيو فيسنيك، ويتواجد الهولندي دينيس هيجلر في غرفة حكم الفيديو ويساعده البولندي توماش كفياتكوفسكي.

وسبق أن أدار كوفاتش (39 عاماً) لمانشستر سيتي 3 مباريات فاز فيها جميعاً، فيما أدار للريال مباراتين، خسر في واحدة منها وفاز في الأخرى..