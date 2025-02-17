هل الحمص مفيد لصحتك؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد الحمص من الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يضيف قيمة غذائية كبيرة إلى النظام الغذائي، لا سيما أنه مصدر ممتاز للبروتين النباتي. يحتوي كوب واحد من الحمص المطبوخ على 14.5 جرامًا من البروتين، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في زيادة استهلاكهم للبروتين دون الحاجة إلى تناول اللحوم. كما يحتوي على 12.5 جرامًا من الألياف، التي تعزز الهضم، وتحافظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء، وتزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة.

يتميز الحمص بانخفاض سعراته الحرارية، كما يحتوي على 4 جرامات من الدهون الصحية، بما في ذلك الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة. إضافةً إلى ذلك، فإن الحمص منخفض في المؤشر الجلوكوزي، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات سكر الدم، مقارنةً بالكربوهيدرات المكررة.

يعد الحمص مصدرًا غنيًا بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل:

-المنجنيز: يدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي.

-حمض الفوليك: ضروري لنمو الخلايا.

-النحاس، الحديد، الزنك، الفوسفور: عناصر أساسية لصحة العظام والطاقة.

-فيتامينات A وE وC: تعزز المناعة وتحمي من الأكسدة.

-الثيامين وفيتامين B6 والسيلينيوم: تساهم في دعم الوظائف العصبية.

-البوتاسيوم والمغنيسيوم: يدعمان صحة القلب والأوعية الدموية.