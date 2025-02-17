لا تفوتك … فيتامينات تعزز شباب بشرتك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تلعب البشرة دورًا رئيسيًا في صحة الإنسان، لكن مع التقدم في العمر، والتعرض المفرط لأشعة الشمس، والعادات الغذائية غير الصحية، وانخفاض استهلاك الماء، تصبح أكثر عرضة للعديد من المشكلات. لحسن الحظ، تساهم بعض الفيتامينات في تعزيز صحة الجلد وعلاج مشاكله، مثل الحفر، الندوب، المسامات الواسعة، حب الشباب، والتجاعيد، مما يمنحه مظهرًا أكثر شبابًا ونضارة.

يُعرف فيتامين A بخصائصه المضادة للأكسدة، وهو عنصر أساسي في دعم صحة البشرة والحفاظ على شبابها. يساعد على تجديد خلايا الجلد، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة الاحمرار والالتهابات المرتبطة بحب الشباب.

يشتهر فيتامين C بدوره الفعّال في تعزيز إشراق البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي المسؤول عن مرونة الجلد وثباته. كما يساعد في تقليل البقع الداكنة والتصبغات عن طريق الحد من إنتاج الميلانين، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر توهجًا.

يُعد فيتامين E من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي قد تسبب الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد. كما أنه يمتلك خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات، مما يجعله مثاليًا للبشرة الجافة أو المتهيجة، حيث يساعد في تهدئة الاحمرار والحكة.

يلعب فيتامين D دورًا مهمًا في تنظيم نمو خلايا الجلد وتجديدها، إلى جانب تعزيز مناعة البشرة وتقليل الالتهابات. كما يساعد في الحماية من التأثيرات السلبية للأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية الأخرى، مما يقلل من مخاطر تلف الجلد والتصبغات.

تضم مجموعة فيتامينات B العديد من العناصر المهمة لصحة البشرة، مثل:

B3 (النياسين): يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين مرونة الجلد.

B5 (حمض البانتوثينيك): يعزز ترطيب البشرة ويساعد في التئام الجروح.

B7 (البيوتين): يعزز صحة الجلد والشعر ويقلل من جفاف البشرة.

B9 (حمض الفوليك): يساعد في تجديد خلايا الجلد ويمنحها مظهرًا صحيًا.

B12 (كوبالامين): يساهم في تقليل التصبغات وتوحيد لون البشرة.

لضمان صحة البشرة، يُفضل الحصول على هذه الفيتامينات من مصادرها الطبيعية مثل الخضروات الورقية، الفواكه، المكسرات، الأسماك الدهنية، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى المكملات الغذائية عند الحاجة وتحت إشراف طبي.