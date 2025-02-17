والد نيمار يعلق على أنباء عودته إلى برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 03:55 مساءً - علق والد نيمار جونيور، نجم سانتوس البرازيلي، على شائعات عودة نجله إلى برشلونة، خلال الصيف المقبل.

نيمار انضم لصفوف سانتوس، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وترددت أنباء حول رغبته بالعودة إلى برشلونة.

وقال والد نيمار، خلال تصريحات لقناة TNT Sports البرازيلية: “مشروعنا ليس فقط لمدة خمسة أشهر، رغم أن عقد ابني لهذه المدة”.

وأضاف: “لم نأت هنا للعب خمسة أشهر فقط، جئنا لنمنح سانتوس الفرصة لإعادة هيكلة نفسه خلال هذه الفترة، ولإيجاد حلفاء يمكنهم مساعدة النادي في الوقوف على قدميه مرة أخرى”.

يشار إلى أن نيمار سجل أول أهدافه بقميص سانتوس خلال الفوز 3-1 على أجوا سانتا، ليتصدر المجموعة الثانية من بطولة باوليستا المحلية.