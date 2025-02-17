5 أعراض مبكرة للذئبة الحمراء .. احذرها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية التي تؤثر على الجلد وأعضاء الجسم المختلفة، وغالبًا ما تبدأ بأعراض مبكرة تتطلب تشخيصًا وعلاجًا سريعًا لمنع تفاقم الحالة.

هناك بعض العلامات التي قد تدل على الإصابة بالذئبة الحمراء في مراحلها الأولى، ومنها:

يعد ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل طفيف (ما بين 36.9 و38.3 درجة مئوية) دون سبب واضح من الأعراض المبكرة للذئبة. إذا تكررت الحمى بشكل غير مبرر، فقد يكون ذلك علامة على وجود التهابات داخل الجسم تستدعي استشارة الطبيب.

يعتبر تساقط الشعر من العلامات الشائعة لدى المصابين بالذئبة الحمراء، وقد يؤدي إلى الصلع في بعض مناطق فروة الرأس. التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعد في الحد من تساقط الشعر وتعزيز نموه مجددًا.

يعد الطفح الجلدي من أكثر الأعراض وضوحًا، حيث يظهر على شكل طفح يشبه الفراشة على الخدين والأنف، وقد يزداد سوءًا بعد التعرض المباشر لأشعة الشمس. تشمل الأعراض الجلدية الأخرى:

-تورم الجفون.

-تقرحات الفم.

-تغير لون الأصابع.

-ظهور بقع جلدية سميكة ومتقشرة.

يمكن أن تؤثر الذئبة الحمراء على الكلى، مما يؤدي إلى التهابها وصعوبة في تصفية السموم من الجسم. وتشمل أعراض التهاب الكلى:

-ارتفاع ضغط الدم.

-تورم في أسفل الساقين.

-ظهور دم في البول.

-الشعور بألم في جانبي الجسم.

يعاني أكثر من 50% من المصابين بالذئبة الحمراء من الشعور بالإرهاق المستمر، مما قد يؤثر على أنشطتهم اليومية. كما قد يؤدي التعب إلى اضطرابات النوم، مثل الأرق أو الحاجة للنوم خلال النهار. في هذه الحالة، يُفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.