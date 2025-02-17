فوائدها خارقة .. تناول هذه الفاكهة يوميًا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد الفراولة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية، مما يجعلها خيارًا صحيًا مفيدًا عند تناولها بانتظام. لكن ما الفوائد التي تقدمها للجسم عند استهلاكها يوميًا؟

تساعد الفراولة في الحد من الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية مثل داء السكري، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تُظهر الأبحاث أن الفراولة تساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تحتوي على مركب الأنثوسيانين الذي يساعد في:

-ضبط ضغط الدم.

-تنظيم مستويات الكوليسترول.

-تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا لمراجعة علمية ، فإن البوليفينولات الموجودة في الفراولة تلعب دورًا في الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر. كما أظهرت دراسة أخرى عام 2021، أن الفراولة تساهم في الحماية من التدهور المعرفي وتحافظ على صحة الأعصاب.

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، تساعد الفراولة على:

-تحسين عملية الهضم.

-تقليل خطر الإصابة بالإمساك.

-تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تتميز الفراولة بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري. كما تساعد أليافها الغذائية على:

-تقليل مقاومة الإنسولين.

-إبطاء امتصاص السكر.

-الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

يُعد تناول الفراولة يوميًا إضافة صحية للنظام الغذائي، حيث تقدم العديد من الفوائد للجسم، من تعزيز صحة القلب والمخ إلى تحسين الهضم وتنظيم السكر في الدم. ومع ذلك، يُفضل تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.