حساسية فيتامين د.. احذر أعراضها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعتبر حساسية فيتامين د من الحالات النادرة التي قد تصيب بعض الأشخاص، وتتطلب الانتباه لأي أعراض غير طبيعية قد تظهر بعد تناوله لتجنب أي مضاعفات صحية خطيرة.

فيتامين د هو عنصر أساسي يُنتَج طبيعيًا في الجلد عند التعرض لأشعة الشمس، كما يمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة والمكملات الغذائية. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي تجاه مكملات هذا الفيتامين، رغم ندرة حدوث ذلك.

رغم ندرة حدوث الحساسية من فيتامين د، إلا أن بعض الأعراض قد تظهر في حال الإصابة بها، مثل:

-الطفح الجلدي.

-الحكة الجلدية، خاصة في موضع الحقن.

-تورم في الوجه، الشفتين، اللسان، أو الحلق.

-صعوبة التنفس.

-الشعور بالدوخة أو الدوار.

يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا عند ظهور أي أعراض غير طبيعية بعد تناول مكملات فيتامين د أو الحصول على حقنة منه، وذلك لتقييم الحالة والتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات تهدد الصحة.

حساسية فيتامين د من الحالات النادرة، ولكن يجب الحذر من أي رد فعل تحسسي محتمل، خاصة عند تناول المكملات الغذائية أو الحقن. وفي حال ظهور أي أعراض غير مألوفة، فمن الضروري استشارة الطبيب لتجنب أي مخاطر صحية.