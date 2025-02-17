نادي العين .. سفير فوق العادة للكرة الإماراتية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 02:03 مساءً - تاريخ حافل بالإنجازات والألقاب

يعتبر نادي العين من أعرق الأندية الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها، حيث يمتد تاريخه الرياضي إلى أكثر من نصف قرن من الزمان. تأسس النادي في عام 1968 وشهد منذ ذلك الحين تطورًا ملحوظًا جعله يستحق عن جدارة لقب سفير فوق العادة للكرة الإماراتية. يمتلك النادي قاعدة جماهيرية واسعة ويتميز بتقديمه أداءً رياضيًا متميزًا تجلى في تحقيقه للعديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية.

الإنجازات المحلية

على الصعيد المحلي، حقق العين العديد من الألقاب التي عززت موقعه الريادي في الدوري الإماراتي. ومن بين هذه الإنجازات:

الفوز ببطولة دوري الخليج العربي الإماراتي عدة مرات.

التتويج بكأس رئيس الدولة في مواسم متعددة.

بطولات الكأس المحلية الأخرى، مثل كأس السوبر الإماراتي.

هذه الألقاب لم تقتصر فقط على زيادة رصيد النادي من الكؤوس بل أسهمت أيضاً في رفع مستوى المنافسات الكروية بالدولة.

التفوق القاري والدولي

لم تكن إنجازات العين مقتصرة على الساحة المحلية فقط، بل امتدت لتصل إلى الساحة القارية والدولية. حيث سجل النادي أسمه بين أفضل فرق آسيا من خلال الفوز بدوري أبطال آسيا وبلوغه مراحل متقدمة في نفس البطولة خلال سنوات نصاعه الرياضي.

دور النادي في تطوير المواهب الإماراتية

يُعتبر نادي العين أكاديمية رياضية متكاملة تستقطب المواهب الشابة وتعمل على تطويرها عبر برامج تدريبية متقدمة. يسهم النادي بشكل فعّال في رفد المنتخبات الوطنية الإماراتية بلاعبين مميزين ساهموا في تحقيق إنجازات مشرفة على مستوى الكرة الإماراتية.

بشكل عام، يبقى نادي العين قبلة لعشاق الرياضة في الإمارات ونموذجًا يُحتذى به في التميز والعطاء، معزّزًا مكانته كنادي يحمل على عاتقه مهمة تمثيل الإمارات بصورة تليق بتاريخها وإرثها الرياضي.