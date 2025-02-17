الكشف عن قائمة منتخب الإمارات للناشئين لمعسكر إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 02:03 مساءً - كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن قائمة المنتخب الوطني للناشئين المسافرة إلى إسبانيا لخوض معسكر تدريبي.

ويأتي المعسكر ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً، والتي تستضيفها السعودية خلال أبريل/نيسان المقبل.

ويتضمن المعسكر 3 مباريات ودية، تبدأ بمواجهة التشيك، غداً الثلاثاء، ثم يلتقي مع السويد وويلز يومي 20 و23 فبراير/شباط الجاري.

وضمت القائمة التي اختارها المدرب الوطني ماجد سالم، كلاً من:

حراسة المرمى: محمد ناصر، مايد اليماحي سعيد الراشدي.

خط الدفاع: هود المنهالي، عبد الله فهد، سهيل النوبي، فهد خليل، سالم عصام، حميد إبراهيم، سعد مبارك.

خط الوسط: عبد الله راشد، فیصل محمد، إبراهيم يوسف، محمد أحمد، محمد بطي، عبید عمران.

خط الهجوم: ماید عادل، هزاع فيصل، علي حسن، محمد يوسف.