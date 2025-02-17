حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا يتلقى تهديدات بالقتل!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 10:55 صباحاً - كشف تقرير صحفي إسباني، أن حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا، خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، تلقى تهديدات بالقتل في الساعات الأخيرة..

يأتي ذلك بعد القرارات المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة، والتي كان أبرزها طرد الإنكليزي، جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تعرض الحكم مونتيرو لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطره إلى تعطيل التعليقات على حسابه في “إنستجرام”.

وتضمنت التعليقات إهانات وتهديدات خطيرة له ولعائلته، وصلت إلى حد التهديد بالقتل والإيذاء الجسدي.

ومن المتوقع أن تدعو رابطة الدوري الإسباني إلى فتح تحقيق في الأمر، بهدف تعزيز أمن وسلامة الحكام وسط تصاعد التوترات.

يشار إلى أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه بيلينجهام، بعد تبادل الكلمات بين الطرفين، حيث أكد الحكم في تقريره أن بيلينجهام وجه كلمات مسيئة له، وهو الأمر الذي نفاه النجم الإنكليزي مشيراً إلى أن مونتيرو لم يفهم كلماته.