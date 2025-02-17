دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي السعودي يستقبل الغرافة القطري

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الإثنين، أربع مباريات في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، لمجموعة منطقة الغرب، فتجري المباريات الآتية وفقاً لتوقيت مكة المكرمة:

باختاكور- أوزبكستان × السد- قطر- الساعة 17:00

برسيبوليس- إيران × النصر- السعودية- الساعة 19:00

الشرطة- العراق × العين- الإمارات- الساعة 19:00

الأهلي- السعودية × الغرافة- قطر- الساعة 21:00

غداً في مجموعة الغرب

الوصل- الإمارات × الهلال- السعودية- الساعة 19:00

الريان- قطر× استقلال طهران- إيران- الساعة 19:00

ترتيب مجموعة الغرب

1- الهلال: 19 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

2- الأهلي: 19 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

3- النصر: 16 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

4- السد: 12 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

5- الوصل: 11 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

6- الريان: 8 نقاط

7- الغرافة: 7 نقاط

8- استقلال طهران: 6 نقاط

9- برسيبوليس: 6 نقاط

10- باختاكور: 4 نقاط

11- الشرطة: 3 نقاط

12- العين: نقطتان