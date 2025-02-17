برشلونة أمام رايو فاليكانو… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 08:53 صباحاً - يلعب فريق برشلونة واخدة من أهمّ مبارياته هذا الموسم عندما يستقبل اليوم الإثنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة فريق رايو فاليكانو في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويأمل أن يستفيد برشلونة من تعثّر ريال مدريد أمام أوساسونا (1-1) وكذلكتعادل أتلتيكو مدريد مع سيلتافيغو (1-1) أيضاً، وبفوزه اليوم إذا ما تحقق سيلحق بريال مدريد في الصدارة بـ 51 نقطة لكل منهما.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة اليوم بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي

خط الوسط: كاسادو، بيدري، لامين يامال، جافي، رافينيا

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.