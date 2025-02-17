الدوري الإسباني (24): برشلونة أمام فرصة الصدارة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

سيحاول برشلونة ألا يضيّع الفرصة، ليتشارك بالصدارة مع غريمه التقليدي ريال مدريد شرط أن يفوز اليوم على ضيفه رايو فاليكانو الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

إسبانيول × أتلتيك بلباو 1-1

بلد الوليد × إشبيلية 0-4

ريال مايوركا × لاس بالماس 3-1

ريال بيتيس × ريال سوسيداد 3-0

أوساسونا × ريال مدريد 1-1

جيرونا خيتافي خيتافي 1-2

ليجانيس × ديبورتيفو ألافيس 3-3

أتلتيكو مدريد × سيلتافيغو 1-1

فياريال × فالنسيا 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- ريال مدريد: 51 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 50 نقطة

3- برشلونة: 48 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 45 نقطة

5- فياريال: 41 نقطة