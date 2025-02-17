نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (24): برشلونة أمام فرصة الصدارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
سيحاول برشلونة ألا يضيّع الفرصة، ليتشارك بالصدارة مع غريمه التقليدي ريال مدريد شرط أن يفوز اليوم على ضيفه رايو فاليكانو الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
إسبانيول × أتلتيك بلباو 1-1
بلد الوليد × إشبيلية 0-4
ريال مايوركا × لاس بالماس 3-1
ريال بيتيس × ريال سوسيداد 3-0
أوساسونا × ريال مدريد 1-1
جيرونا خيتافي خيتافي 1-2
ليجانيس × ديبورتيفو ألافيس 3-3
أتلتيكو مدريد × سيلتافيغو 1-1
فياريال × فالنسيا 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- ريال مدريد: 51 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 50 نقطة
3- برشلونة: 48 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 45 نقطة
5- فياريال: 41 نقطة