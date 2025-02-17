الدوري التركي (24): غلطة سراي ضيفاً على تشايكور

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا تشايكور ريزا سبور وغلطة ساري اليوم، الإثنين، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

هاتاي سبور × ألانيا سبور 1-0

قونيا سبور × سامسون سبور 0-1

أيوبسبور × قيصري سبور 1-1

فنربخشة × قاسم باشا 3-1

أضنة ديمر سبور × أنطاليا سبور 1-1

غازي عنتاب × سيفاس سبور 2-1

إسطنبول باشاك شهير × بودريم سبور 0-1

بشكتاش × طرابزون سبور 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 60 نقطة

2- فنربخشة: 57 نقطة

3- سامسون سبور: 46 نقطة

4- أيوبسبور: 40 نقطة

5- بشكتاش: 38 نقطة