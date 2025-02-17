نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (24): غلطة سراي ضيفاً على تشايكور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يختتم فريقا تشايكور ريزا سبور وغلطة ساري اليوم، الإثنين، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
هاتاي سبور × ألانيا سبور 1-0
قونيا سبور × سامسون سبور 0-1
أيوبسبور × قيصري سبور 1-1
فنربخشة × قاسم باشا 3-1
أضنة ديمر سبور × أنطاليا سبور 1-1
غازي عنتاب × سيفاس سبور 2-1
إسطنبول باشاك شهير × بودريم سبور 0-1
بشكتاش × طرابزون سبور 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 60 نقطة
2- فنربخشة: 57 نقطة
3- سامسون سبور: 46 نقطة
4- أيوبسبور: 40 نقطة
5- بشكتاش: 38 نقطة