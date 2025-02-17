نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (21)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المغربي بكرة القدم،
وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة..
الدفاع الجديدي × المغرب الفاسي 1-1
شباب المحمدية × الوداد 1-5
نهضة بركان × نهضة الزمامرة 1-0
حسنية أغادير × المغرب التطواني 1-1
المكناسي × الاتحاد التوركي 0-0
اتحاد طنجة × أولمبيك آسفي 4-2
الفتح × الجيش الملكي 2-1
الرجاء × شباب السوالم 2-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- نهضة بركان: 52 نقطة
2- الوداد: 39 نقطة
3- الجيش الملكي: 37 نقطة
4- نهضة الزمامرة: 37 نقطة
5- الفتح: 35 نقطة