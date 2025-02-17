الدوري المغربي (21)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المغربي بكرة القدم،

وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة..

الدفاع الجديدي × المغرب الفاسي 1-1

شباب المحمدية × الوداد 1-5

نهضة بركان × نهضة الزمامرة 1-0

حسنية أغادير × المغرب التطواني 1-1

المكناسي × الاتحاد التوركي 0-0

اتحاد طنجة × أولمبيك آسفي 4-2

الفتح × الجيش الملكي 2-1

الرجاء × شباب السوالم 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)

1- نهضة بركان: 52 نقطة

2- الوداد: 39 نقطة

3- الجيش الملكي: 37 نقطة

4- نهضة الزمامرة: 37 نقطة

5- الفتح: 35 نقطة