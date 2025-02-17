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الدوري المغربي (21)… نتائج وترتيب

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الدوري المغربي (21)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأحد، مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المغربي بكرة القدم،
وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة..

الدفاع الجديدي × المغرب الفاسي 1-1
شباب المحمدية × الوداد 1-5
نهضة بركان × نهضة الزمامرة 1-0
حسنية أغادير × المغرب التطواني 1-1
المكناسي × الاتحاد التوركي 0-0
اتحاد طنجة × أولمبيك آسفي 4-2
الفتح × الجيش الملكي 2-1
الرجاء × شباب السوالم 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- نهضة بركان: 52 نقطة
2- الوداد: 39 نقطة
3- الجيش الملكي: 37 نقطة
4- نهضة الزمامرة: 37 نقطة
5- الفتح: 35 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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