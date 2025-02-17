نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 07:52 صباحاً - اعتلى لاعب الوداد محمد رايحي صدارة ترتيب هدافي الدوري المغربي بكرة القدم مع نهاية منافسات الجولة الحادية والعشرين…
1- محمد رايحي (الوداد): 9 أهداف
2- أنس المهراوي (المكناسي): 8 أهداف
3- شيخنا ساماكي (أولمبيك آسفي): 8 أهداف
4- يوسف الفحلي (الجيش الملكي): 7 أهداف
5- أيوب مولوع (الفتح): 7 أهداف
6- آدم النفاتي (الرجاء): 7 أهداف
7- علي الحراق (اتحاد طنجة): 7 أهداف