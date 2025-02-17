أغرب 10 تقاليد احتفالية حول العالم

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 05:49 صباحاً - اكتشف أغرب التقاليد الاحتفالية من جميع أنحاء العالم

تتمتع الثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم بمجموعة متنوعة من التقاليد والاحتفالات الفريدة التي تبرز طابعها وتاريخها الخاص. بعض هذه التقاليد قد تبدو غريبة أو غير تقليدية للآخرين، لكنها تعكس أصالة وجمال تلك الثقافات. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض التقاليد الاحتفالية الغريبة والمثيرة للإعجاب التي تُمارس حول العالم.

1. مهرجان القفز من فوق الأطفال – إسبانيا

في مهرجان إلتشار السنوي في إسبانيا، يقوم الرجال الذين يرتدون ملابس تجسد الشيطان بالقفز فوق الأطفال الرضع الذين يتم وضعهم على مراتب في الشارع. يُعتقد أن هذا التقليد ينقي الأطفال من الشرور ويحميهم.

2. تناول الموتى – إندونيسيا

في إحدى القرى النائية في إندونيسيا، تقام احتفالات تُعرف باسم منايني، حيث يتم استخراج الجثث المحنطة للأسلاف من قبورهم لإعادة تلبيسهم واحتفال العائلات معهم بشكل دوري.

3. مهرجان اليرقات المقليّة – اليابان

في اليابان، يقام مهرجان يُعرف بـ “سابورو”، حيث يتم إعداد وجبات تقليدية من اليرقات المقلية والأطباق الممزوجة بأشكال مختلفة من الحشرات، ما يجعلها مناسبة لعشاق الطهي الفريد والتجارب الغذائية الشجاعة.

4. رقصة الموتى – مدغشقر

تقام في مدغشقر طقوس تدعى “فاماديهانا”، حيث تقوم الأسر باستخراج جثث أسلافهم وتغطيتهم بملابس جديدة ثم الرقص معهم على إيقاعات موسيقى الفالاهو التقليدية.

5. مهرجان الماء – تايلاند

يُعد مهرجان سونغكران في تايلاند من أغرب التقاليد في العالم، إذ يتم الاحتفال برش الماء على الجميع كرمز للنقاء وتجديد الحياة في العام التايلاندي الجديد.

6. مهرجان الطين – كوريا الجنوبية

في مدينة بوريونغ الكورية، يُقام مهرجان الطين السنوي الذي يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بألعاب مختلفة تتضمن الغمر في البرك الطينية.

7. مهرجان لعبة النار – اسكتلندا

في جزيرة شتلاند، يجمع مهرجان “أب هيلي آ” الناس للاحتفال بالنار والطاقة. يتم حمل المشاعل وإقامة العروض النارية التي تضيء سماء الجزيرة وتقشعر لها الأبدان.

8. رقص الأقنعة – نيجيريا

في نيجيريا، يُقام احتفال “إيجونج” الذي يشمل رقصة الأقنعة الملونة، حيث يعتقدون أن أداء هذه الرقصات يجلب البركة والحماية للمجتمع.

9. احتفالات قرع الرؤوس – بابوا غينيا الجديدة

يعتقد أفراد قبيلة دانديت في بابوا غينيا الجديدة أن قرع رؤوس بعضهم البعض خلال احتفالاتهم الدينية يجلب لهم الحظ والنجاح.

10. مهرجان الطماطم – إسبانيا

في نهاية الصيف بإسبانيا، يحتفل الآلاف من الأشخاص في بلدة بونيول بإلقاء الطماطم على بعضهم البعض في مهرجان “لا توماتينا” الذي يُعتبر من بين أكثر المهرجانات الفريدة حول العالم.

بهذا نختتم استعراضنا لبعض من أغرب التقاليد الاحتفالية التي تعكس تنوع الثقافات حول الكوكب. هذه التقاليد تبرز غنى الثقافات الإنسانية وإبداعها في الاحتفال.