احذروا المتلاعبين نفسياً.. ستصدمكم أساليبهم هذه!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 04:52 صباحاً - مفهوم التلاعب النفسي وأبعاده

يُعتبر التلاعب النفسي أحد الأساليب الخطيرة التي يستخدمها البعض للتأثير في الآخرين والسيطرة عليهم بشكل خفي. هذا الأسلوب يعتمد على اللعب بعواطف الآخرين واستغلال نقاط ضعفهم لتحقيق أهداف شخصية. بصفتك شخصًا واعيًا، من المهم جدًا أن تعرف كيف تكتشف هذه الأساليب وتحصّن نفسك منها.

علامات الشخص المتلاعب نفسياً

التعرّف على الشخص المتلاعب نفسياً يمكن أن يكون معقدًا، لكن هناك علامات شائعة تشمل:

التقليل من شأنك بشكل مستمر: بسبب كلماته أو أفعاله، قد يجعلك تشعر بعدم الكفاءة أو القيمة.

تحريف الحقائق: يستخدم المعلومات لمصلحته ويغيرها ليناسب أغراضه.

إثارة العواطف السلبية: يعمل على زرع مشاعر الخوف أو الذنب لتحقيق السيطرة.

الاستنارة الغازيليّة: يشكك في واقعك وإدراكك للمواقف لإثبات خطأك.

كيف تحمي نفسك من التلاعب النفسي

الحماية من المتلاعبين نفسيًا تتطلب يقظة ومعرفة بأساليبهم لتجنب الوقوع في فخاخهم. إليك بعض الخطوات العملية:

تعزيز الوعي الذاتي

استمع إلى ذاتك الداخلية ولا تقلل من شأن مشاعرك. يعتبر الشعور بالقلق أو الاستياء إشارة مهمة قد تدل على أنك تحت تأثير تلاعب نفسي.

وضع حدود واضحة

لا تسمح لأي شخص بتجاوز الحدود التي وضعتها لنفسك. كن واضحًا وحازمًا في تعاملك مع الآخرين وخاصة أولئك الذين يبدون نوايا مشبوهة.

طلب الدعم

لا تتردد في طلب النصيحة أو المساعدة من أصدقائك أو المحترفين مثل المعالجين النفسيين، خاصة إذا شعرت بأن التأثير النفسي بدأ يترك أثرًا سلبيًا عليك.

استنتاج

في عالم يزداد تعقيداً، من المهم جداً تعلم كيفية كشف وحماية نفسك من التلاعب النفسي. باستخدام الأساليب المناسبة، يمكنك بناء دفاعاتك الشخصية والحفاظ على سلامتك العاطفية والنفسية من المتلاعبين. ابقَ واعياً، فاطناً، ومستعدًا للوقوف ضد أي محاولة للتلاعب بك.