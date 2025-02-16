تعرف على هوية الزوج الثالث لنسرين طافش 

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 03:55 مساءً - كشفت مصادر مقربة من النجمة السورية نسرين طافش عن هوية زوجها الثالث، والذي أعلنت زواجها منه في حفل الجوي اوردز الاخير الذي اقيم في السعودية.

وبحسب المصادر فان النجمة السورية متزوجة من رجل الاعمال المصري احمد جوهر صاحب دور المجوهرات الشهير في مصر “جوهر للمجوهرات”، وهو طليق ابنة الفنانة اصالة، شام الدهبي.

الجدير ذكره ان هذه الجيزة الثالثة لنسرين، اذ تزوجت اول مرة من رجل اعمال اماراتي، ومن ثم من احمد شرقاوي.