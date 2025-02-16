كأس آسيا للشباب .. منتخب العراق يتجاوز نظيره السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 03:55 مساءً - تغلب منتخب العراق على نظيره السعودي، بهدف نظيف، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع أموري فيصل عند الدقيقة 25.

ولحساب ذات المجموعة، تغلب المنتخب الأردني على نظيره منتخب كوريا الشمالية، بنتيجة 2-1.

وسجل إبراهيم صبرة هدفي الأردن (د6، د71)، فيما أحرز ري جونج-دوك (د83) هدف كوريا الشمالية الوحيد من علامة الجزاء.

وبهذا يصبح ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:

1- العراق 4 نقاط.

2- السعودية 3 نقاط.

3- الأردن 3 نقاط.

4- كوريا الشمالية 1 نقطة.

ولحساب المجموعة الثالثة، حقق المنتخب الإيراني فوزاً كبيراً على اليمن، بنتيجة 6-0، وتغلب منتخب أوزبكستان على نظيره منتخب إندونيسيا، بنتيجة 3-1.

وبموجب هذه النتائج أصبح ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي:

1- إيران 6 نقاط.

2- أوزبكستان 6 نقاط.

3- إندونيسيا دون نقاط.

4- اليمن دون نقاط.