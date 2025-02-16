ماهو الفارق بين السيروم والكريم؟ وأيهما الأفضل للعناية بالبشرة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تحرص العديد من النساء على اتباع روتين منتظم للحفاظ على صحة بشرتهن ونضارتها، ومع توافر العديد من منتجات العناية بالبشرة، غالبًا ما يتردد السؤال: أيهما الأفضل، السيروم أم الكريم؟ في هذا المقال، نستعرض الفرق بينهما وكيفية استخدام كل منهما بالشكل الصحيح.

يُعد الكريم من المنتجات الأساسية في روتين العناية بالبشرة، حيث يتميز بقاعدته الزيتية التي تساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف. يحتوي على مكوّنات مرطبة تعمل على حبس الرطوبة داخل الجلد وتعزيز الحاجز الواقي للبشرة، مما يجعله مثاليًا للبشرة الجافة التي تحتاج إلى ترطيب مكثف.

على عكس الكريم، يتميز السيروم بتركيبة خفيفة وسريعة الامتصاص تحتوي على تركيز عالٍ من المكوّنات النشطة مثل الفيتامينات والمضادات الأكسدة. يُستخدم عادةً لاستهداف مشكلات محددة في البشرة مثل التجاعيد، البقع الداكنة، والجفاف، مما يجعله فعالًا في تحسين مظهر البشرة ومنحها إشراقة ملحوظة خلال وقت قصير.

يعتمد الاختيار بين السيروم والكريم على احتياجات بشرتك:

إذا كنتِ تعانين من مشكلات مثل التجاعيد أو التصبغات، فإن السيروم الغني بالفيتامين C أو حمض الهيالورونيك سيكون خيارًا مثاليًا، إذ يساعد في توحيد لون البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

إذا كانت بشرتك جافة وتحتاج إلى ترطيب إضافي، فإن الكريم المرطب سيكون الحل الأمثل، حيث يساعد في تنعيم البشرة وتغذيتها بعمق.

نعم، للحصول على أقصى فائدة، يُفضل استخدام السيروم أولًا لأنه سريع الامتصاص ويعمل على معالجة مشاكل البشرة، ثم يُتبع بالكريم لحبس الرطوبة وتعزيز فعالية الترطيب. بهذه الطريقة، يمكنكِ تحقيق توازن مثالي بين التغذية العميقة والترطيب المستمر، مما يمنح بشرتك مظهرًا صحيًا ومشرقًا.