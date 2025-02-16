شاب مغربي يختفي في البحر بعد تحدٍ خطير على “تيك توك”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 03:55 مساءً - لا تزال تحديات “تيك توك” الخطيرة تشكل تهديدًا لحياة المشاركين، حيث شهدت المواقع المغربية مؤخرًا حالة اختفاء تيكتوكر معروف في مدينة طنجة. الحادث وقع عندما أضرم الشاب النار في جسده ثم قفز في مياه البحر، مما أدى إلى ابتلاعه من قبل الأمواج.

الشاب، الذي كان يتحدى نفسه برفقة صديقه وشقيقه، فقد السيطرة أثناء اشتعال النيران، مما أدى إلى اختفائه عن الأنظار.

المعروف بمقالب مثيرة على المنصات الرقمية، ألقى الشاب بنفسه على أحد شواطئ مرقالة القريبة من مدينة البوغاز، حيث جرفته الأمواج القوية.

تواصل السلطات المغربية وفرق الوقاية المدنية جهودها للبحث عنه، مستخدمة زوارق الإنقاذ وفرق الغواصين في محاولة للعثور عليه.

هذا الحادث يسلط الضوء مجددًا على المخاطر المرتبطة بالتحديات الخطيرة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشكل تهديدًا لحياة الشباب والمراهقين.