رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 02:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

‎استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم معالي دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية.

ونقل معالي النائب الأول لرئيس الوزراء في روسيا الاتحادية إلى سموه تحيات فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم..كما حمله سموه تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور والازدهار.

وبحسب “وام”، بحث سموه مع معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي – خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي – مسار تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما .. وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية وعدد من المسؤولين.