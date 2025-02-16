دي يونج يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 02:53 مساءً - حدد الهولندي، فرينكي دي يونج، نجم برشلونة، شرطه لتجديد عقده مع النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط دي يونج بعقد مع برشلونة، حتى صيف 2026، وكانت المفاوضات تعثرت بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن دي يونج أكد على رغبته في تجديد تعاقده مع برشلونة، لمواصلة مشواره مع الفريق الكتالوني.

وأفادت الصحيفة: “رغم موافقة دي يونج على تجديد عقده إلا أنه يفضل تأجيل المفاوضات إلى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين من أجل تقييم وضع الفريق وإمكانية منافسته على الألقاب قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله”.

دي يونج لديه إيمان كبير بالمشروع الجديد للنادي الكتالوني تحت قيادة الألماني، هانزي فليك، الذي منحه الثقة وجعله لاعباً أساسياً، ولكن اللاعب الهولندي يريد الفوز بالألقاب.

خلال الموسم الحالي، شارك دي يونج في 23 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.