برشلونة يفاضل بين نجمي ليفربول وميلان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 02:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يستهدف تعزيز مركز الجناح الأيسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن البارسا يواصل خطته للتعاقد مع مهاجم رفيع المستوى يستطيع شغل مركز الجناح الأيسر، واللعب كمهاجم وهمي في بعض الأحيان.

وأشارت الصحيفة، أن النادي الكتالوني يفاضل بين الثنائي لويس دياز (جناح ليفربول)، ورافائيل لياو (نجم ميلان).

وحاول برشلونة ضم لياو، الصيف الماضي، ولكنه لم ينجح.

وأتمت الصحيفة: “لياو لايزال في وضع جيد، لكن اللاعب الأكثر تفضيلاً في برشلونة، هو لويس دياز”.