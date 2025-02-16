قائمة النصر لمواجهة بيرسبوليس .. استبعاد كريستيانو رونالدو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 01:56 مساءً - أعلن ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، قائمة فريقه المسافرة إلى إيران لمواجهة بيرسبوليس، غداً الاثنين، في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقرر المدرب الإيطالي استبعاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من أجل إراحته، في ظل حسم تأهله للدور المقبل.

ويتواجد النصر في المركز الثالث على سلم ترتيب مجموعة غرب آسيا، برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد بيرسبوليس في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

وجاءت قائمة النصر كاملة كالتالي:

راغد النجار، أحمد الرحيلي، مبارك البوعينين، نواف بوشل، محمد سيماكان، محمد فتيل، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سالم النجدي، ماجد قشيش، عبد المجيد الصليهم، بروزوفيتش، علي الحسن، محمد هزازي، فارس سالم، محمد مران، أنجيلو، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني.