مانشستر يونايتد يعلن طبيعة إصابة أماد ديالو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 01:56 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها جناحه الإيفواري، أماد ديالو.

ووفقاً لما ذكره موقع مانشستر يونايتد الرسمي: “أماد ديالو تعرض لإصابة في الكاحل خلال التدريبات ومن المتوقع أن تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع”.

وقال ديالو عبر حسابه على منصة “إنستجرام”: “أشعر بخيبة أمل شديدة لكتابة هذه الرسالة في مثل هذا الوقت الحاسم من الموسم. لسوء الحظ، سأغيب لبعض الوقت بسبب الإصابة”.

خلال الموسم الحالي، شارك ديالو في 22 مباراة مع اليونايتد، في البريميرليج، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.