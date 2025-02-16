نشكركم على متابعتكم خبر “سنام الأرملة”: هل هي مجرد علامة للتقدم في العمر أم مشكلة صحية؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 01:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

“سنام الأرملة” هو مصطلح يشير إلى ظهور حدبة أو انحناء في الجزء العلوي من الظهر، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بين الرقبة والكتفين. يُعتبر هذا المصطلح شائعًا بين النساء بعد سن اليأس، ولكنه قد يظهر أيضًا لدى الرجال وكبار السن.

هناك عدة عوامل قد تسهم في ظهور “سنام الأرملة”، منها:

– هشاشة العظام: وهي حالة تتميز بضعف كثافة العظام وزيادة خطر الكسور.

– انحناء العمود الفقري: قد يكون ناتجًا عن عوامل وراثية أو مكتسبة، مثل الجلوس الخاطئ لفترات طويلة.

– تراكم الدهون: قد يتراكم النسيج الدهني في المنطقة الخلفية من الرقبة، مما يؤدي إلى ظهور الحدبة.

– بعض الأمراض: قد تكون بعض الأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو داء كوشينغ من الأسباب المحتملة.

– تشوه في شكل الظهر: يظهر انحناء أو حدبة في الجزء العلوي من الظهر.

– ألم في الظهر: قد يشعر الشخص بألم أو تصلب في منطقة الظهر والرقبة.

– صعوبة في الحركة: قد يواجه الشخص صعوبة في تحريك الرقبة والكتفين.

– مشاكل في التنفس: في الحالات الشديدة، قد يؤثر الانحناء على وظائف الرئة.

يعتمد تشخيص “سنام الأرملة” على الفحص البدني والتاريخ الطبي للمريض. قد يطلب الطبيب إجراء فحوصات إضافية، مثل:

– تصوير الأشعة السينية: لتقييم كثافة العظام وانحناء العمود الفقري.

– فحص كثافة العظام: لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من هشاشة العظام.

يعتمد العلاج على سبب “سنام الأرملة” وشدته. قد يشمل:

– ممارسة الرياضة: تمارين لتقوية عضلات الظهر وتحسين الوضعية.

– العلاج الطبيعي: للمساعدة في تخفيف الألم وتحسين الحركة.

– الأدوية: لعلاج هشاشة العظام أو الأمراض الأخرى التي قد تكون السبب.

– الجراحة: في الحالات الشديدة التي تتطلب تصحيح الانحناء.

– الحفاظ على صحة العظام: تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، وممارسة الرياضة بانتظام.

– تحسين الوضعية: الجلوس والوقوف بشكل صحيح وتجنب الانحناء.

– الوقاية من هشاشة العظام: إجراء فحوصات دورية للكشف عن هشاشة العظام واتخاذ الإجراءات اللازمة.

“سنام الأرملة” قد تكون مجرد علامة للتقدم في العمر، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى علاج. من المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب.