الكشف عن العقوبة المحتملة ل-جود بيلينجهام

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن العقوبة المحتملة التي قد يتعرض لها الإنكليزي، جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، بعد طرده أمام أوساسونا.

وتلقى بيلينجهام البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 39، على خلفية تلفظه بكلمة بذيئة تجاه حكم المباراة، مونويرا مونتيرو، وفقاً لتقرير الحكم.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بيلينجهام مهدد بالإيقاف لمباراتين على الأقل وشهر على الأكثر، بسبب ازدراء أو عدم احترام الحكم.

ويأتي ذلك وفقاً للمادة رقم 124 من قانون الانضباط بشأن مواقف عدم الاحترام تجاه الحكم، فإن مخاطبة الحكام أو المديرين أو المسؤولين بازدراء أو عدم احترام، على أن لا يشمل ذلك أفعال أكثر خطورة، يعاقب عليها اللاعب بالإيقاف من مباراتين إلى 3، أو لمدة تصل إلى شهر واحد.

وبالتالي من المتوقع أن يغيب بيلينجهام عن المباراتين المقبلتين أمام جيرونا وريال بيتيس، على أقل تقدير ضمن منافسات الدوري الإسباني.