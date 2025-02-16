ريال مدريد يشعر بالغضب من التحكيم الإسباني

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد قرر تقديم استئناف ضد طرد نجمه الإنكليزي، جود بيلينجهام، أمام أوساسونا.

وتعرض بيلينجهام للطرد بشكل مباشر، بعد كلامه مع حكم اللقاء، الذي أكد في تقريره أن بيلينجهام وجه كلمات مسيئة له، وهو الأمر الذي نفاه النجم الإنكليزي.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيقدم استئنافاً ضد البطاقة الحمراء الذي حصل عليها، جود بيلينجهام، مستنداً إلى لقطات الفيديو وما يعتبره صياغة غير دقيقة لتقرير الحكم.

وأفادت الصحيفة، أن ريال مدريد غاضب بشدة من التحكيم، أثناء مباراة أوساسونا، حيث يرى أن ما حدث بتخطيط مسبق خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة الحكام.

وأتمت الصحيفة: “يشعر ريال مدريد بأن فقدان 7 نقاط خلال الفترة الأخيرة، لم يكن عشوائياً، بل نتيجة لأخطاء تحكيمية متكررة، ويعتقد الميرنجي أن حكم مباراة أوساسونا، خوسيه مونويرا، كان جزءاً من هذا السيناريو”.