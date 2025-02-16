نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (25): مواجهة مرتقبة بين جوفنتوس وإنتر ميلان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينتطر فريق فيورنتينا ضيفه كومو، اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.
ويلعب اليوم أيضاً أودنيزي مع إمبولي الساعة 17:00، ومونزا مع ليتشي بنفس التوقيت، وبارما مع روما الساعة 20:00، وجوفنتوس مع إنتر ميلان الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (25)
بولونيا × تورينو 3-2
أتلانتا × كالياري 0-0
لاتسيو × نابولي 2-2
ميلان × هيلاس فيرونا 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 56 نقطة
2- إنتر ميلان: 54 نقطة
3- أتلانتا: 51 نقطة
4- لاتسيو: 46 نقطة
5- جوفنتوس: 43 نقطة