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الدوري الإيطالي (25): مواجهة مرتقبة بين جوفنتوس وإنتر ميلان

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الدوري الإيطالي (25): مواجهة مرتقبة بين جوفنتوس وإنتر ميلان

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينتطر فريق فيورنتينا ضيفه كومو، اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً أودنيزي مع إمبولي الساعة 17:00، ومونزا مع ليتشي بنفس التوقيت، وبارما مع روما الساعة 20:00، وجوفنتوس مع إنتر ميلان الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (25)
بولونيا × تورينو 3-2
أتلانتا × كالياري 0-0
لاتسيو × نابولي 2-2
ميلان × هيلاس فيرونا 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 56 نقطة
2- إنتر ميلان: 54 نقطة
3- أتلانتا: 51 نقطة
4- لاتسيو: 46 نقطة
5- جوفنتوس: 43 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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