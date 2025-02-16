الدوري الإيطالي (25): مواجهة مرتقبة بين جوفنتوس وإنتر ميلان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينتطر فريق فيورنتينا ضيفه كومو، اليوم الأحد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً أودنيزي مع إمبولي الساعة 17:00، ومونزا مع ليتشي بنفس التوقيت، وبارما مع روما الساعة 20:00، وجوفنتوس مع إنتر ميلان الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (25)

بولونيا × تورينو 3-2

أتلانتا × كالياري 0-0

لاتسيو × نابولي 2-2

ميلان × هيلاس فيرونا 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 56 نقطة

2- إنتر ميلان: 54 نقطة

3- أتلانتا: 51 نقطة

4- لاتسيو: 46 نقطة

5- جوفنتوس: 43 نقطة