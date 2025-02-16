الدوري الإنكليزي (25): ليفربول يواجه وولفرهامبتون

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل فريق ليفربول، متصدر ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بكرة القدم ضيفه وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البريمرليغ.

اليوم أيضاً، وفي آخر مباريات الجولة الخامسة والعشرين يلتقي توتنهام هوتسبير مع مانشستر يونايتد الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (25)

برايتون × تشيلسي 3-0

ليسترسيتي × آرسنال 0-2

أستون فيلا × إبسويتش تاون 1-1

فولهام × نوتينغهام فورست 2-1

مانشستر سيتي × نيوكاسل 4-0

ساوثهامبتون × بورنموث 1-3

وست هام يونايتد × برينتفورد 0-1

كريستال بالاس × إيفرتون 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 57 نقطة

2- آرسنال: 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 47 نقطة

4- مانشستر سيتي: 44 نقطة

5- بورنموث: 43 نقطة

6- تشيلسي: 43 نقطة