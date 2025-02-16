الدوري الألماني (22): بريمن يستضيف هوفنهايم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم حيث يلتقي فيردربريمن مع هوفنهايم الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وآينتراخت فرانكفورت مع هولشتاين كيل الساعة 19:30، وهايدنهايم مع ماينز الساعة 21:30.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

أوجسبورغ × لايبزيج 0-0

بايرليفركوزن × بايرن ميونيخ 0-0

شتوتغارت × فولفسبورغ 1-2

بوخوم × بوروسيا دورتموند 2-0

سانت باولي × فرايبورغ 0-1

يونيون برلين × بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 55 نقطة

2- باير ليفركوزن: 47 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 39 نقطة

4- لايبزيج: 37 نقطة

5- فرايبورغ: 65 نقطة