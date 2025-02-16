نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (22): بريمن يستضيف هوفنهايم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم حيث يلتقي فيردربريمن مع هوفنهايم الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وآينتراخت فرانكفورت مع هولشتاين كيل الساعة 19:30، وهايدنهايم مع ماينز الساعة 21:30.
النتائج المسجلة في الجولة (22)
أوجسبورغ × لايبزيج 0-0
بايرليفركوزن × بايرن ميونيخ 0-0
شتوتغارت × فولفسبورغ 1-2
بوخوم × بوروسيا دورتموند 2-0
سانت باولي × فرايبورغ 0-1
يونيون برلين × بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 55 نقطة
2- باير ليفركوزن: 47 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 39 نقطة
4- لايبزيج: 37 نقطة
5- فرايبورغ: 65 نقطة