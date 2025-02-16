نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (24): ريال بيتيس يواجه ريال سوسيداد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستمر اليوم، الأحد، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلتقي إسبانيول مع أتلتيك بلباو الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبلد الوليد مع إشبيلية الساعة 18:15، وريال مايوركا مع لاس بالماس الساعة 20:30، وريال بيتيس مع ريال سوسيداد الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
أوساسونا × ريال مدريد 1-1
جيرونا خيتافي خيتافي 1-2
ليجانيس × ديبورتيفو ألافيس 3-3
أتلتيكو مدريد × سيلتافيغو 1-1
فياريال × فالنسيا 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- ريال مدريد: 51 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 50 نقطة
3- برشلونة: 48 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 44 نقطة
5- فياريال: 41 نقطة