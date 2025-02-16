الدوري البلجيكي (26): أندرلخت ضيفاً على رويال شارلروا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلتقي جينت مع بيرشكوت الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسانت جيلواز مع ميشيلن الساعة 18:00، ورويال شارلروا مع أندرلخت الساعة 20:30، وسيركل بروج مع فيستيرلو الساعة 21:15.

النتائج المسجلة في الجولة (26)

ستاندر دو لياج × جينك 1-2

أود لوفين × ديندر 3-2

رويال أنتويرب × كورتريك 2-1

سينت ترويدنس × كلوب بروج 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- جينك: 60 نقطة

2- كلوب بروج: 52 نقطة

3- سانت جييلواز: 46 نقطة

4- رويال أنتويرب: 43 نقطة

5- أندرلخت: 42 نقطة