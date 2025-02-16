نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (26): أندرلخت ضيفاً على رويال شارلروا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأحد، مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلتقي جينت مع بيرشكوت الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسانت جيلواز مع ميشيلن الساعة 18:00، ورويال شارلروا مع أندرلخت الساعة 20:30، وسيركل بروج مع فيستيرلو الساعة 21:15.
النتائج المسجلة في الجولة (26)
ستاندر دو لياج × جينك 1-2
أود لوفين × ديندر 3-2
رويال أنتويرب × كورتريك 2-1
سينت ترويدنس × كلوب بروج 2-2
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 60 نقطة
2- كلوب بروج: 52 نقطة
3- سانت جييلواز: 46 نقطة
4- رويال أنتويرب: 43 نقطة
5- أندرلخت: 42 نقطة