نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (24): بازل يستقبل لوزان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، حيث يلعب يافردون مع سانت جالين الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبازل مع لوزان الساعة 18:30، وجراسهوبرز مع سيرفيت بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
لوغانو × لوزيرن 2-0
سيون × زيوريخ 2-1
وينترثور × يونج بويز 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- لوغانو: 42 نقطة
2- بازل: 40 نقطة
3- لوزيرن: 39 نقطة
4- سيرفيت: 36 نقطة
5- لوزان: 35 نقطة
6- سانت جالين: 35 نقطة