الدوري السويسري (24): بازل يستقبل لوزان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، حيث يلعب يافردون مع سانت جالين الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبازل مع لوزان الساعة 18:30، وجراسهوبرز مع سيرفيت بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

لوغانو × لوزيرن 2-0

سيون × زيوريخ 2-1

وينترثور × يونج بويز 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- لوغانو: 42 نقطة

2- بازل: 40 نقطة

3- لوزيرن: 39 نقطة

4- سيرفيت: 36 نقطة

5- لوزان: 35 نقطة

6- سانت جالين: 35 نقطة