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الدوري السويسري (24): بازل يستقبل لوزان

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الدوري السويسري (24): بازل يستقبل لوزان

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السويسري بكرة القدم، حيث يلعب يافردون مع سانت جالين الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبازل مع لوزان الساعة 18:30، وجراسهوبرز مع سيرفيت بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (24)
لوغانو × لوزيرن 2-0
سيون × زيوريخ 2-1
وينترثور × يونج بويز 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- لوغانو: 42 نقطة
2- بازل: 40 نقطة
3- لوزيرن: 39 نقطة
4- سيرفيت: 36 نقطة
5- لوزان: 35 نقطة
6- سانت جالين: 35 نقطة

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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