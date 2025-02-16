الدوري التركي (24): فنربخشة يلاقي قاسم باشا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، فيلعب هاتاي سبور مع ألانيا سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقونيا سبور مع سامسون سبور الساعة 16:00، وأيوبسبور مع قيصري سبور بنفس التوقيت، وفنربخشة مع قاسم باشا الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

أضنة ديمر سبور × أنطاليا سبور 1-1

غازي عنتاب × سيفاس سبور 2-1

إسطنبول باشاك شهير × بودريم سبور 0-1

بشكتاش × طرابزون سبور 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 60 نقطة

2- فنربخشة: 54 نقطة

3- سامسون سبور: 43 نقطة

4- أيوبسبور: 39 نقطة

5- بشكتاش: 38 نقطة