نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (24): فنربخشة يلاقي قاسم باشا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، فيلعب هاتاي سبور مع ألانيا سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقونيا سبور مع سامسون سبور الساعة 16:00، وأيوبسبور مع قيصري سبور بنفس التوقيت، وفنربخشة مع قاسم باشا الساعة 19:00.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
أضنة ديمر سبور × أنطاليا سبور 1-1
غازي عنتاب × سيفاس سبور 2-1
إسطنبول باشاك شهير × بودريم سبور 0-1
بشكتاش × طرابزون سبور 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 60 نقطة
2- فنربخشة: 54 نقطة
3- سامسون سبور: 43 نقطة
4- أيوبسبور: 39 نقطة
5- بشكتاش: 38 نقطة