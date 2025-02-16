الدوري النمساوي (18): أوستريا يستقبل رابيد فيينا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري النمساوي بكرة القدم، فيلعب إي كي جراتزر مع لاسك لينز الساعة16:30 بتوقيت مكة المكرمة، وهارتبيرغ مع أوستريا كلاغنفورت بنفس التوقيت، وأوستريا فيينا مع رابيد فيينا الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (18)

ريد بول سالزبورغ × تيرول 1-1

لينز × ألتاخ 1-3

وولفسبيرجر × شتورم غراتس 3-0

ترتيب فرق المقدمة

1- شتورم غراتس: 37 نقطة

2- أوستريا فيينا: 34 نقطة

3- وولفسبيرجر: 32 نقطة

4- ريد بول سالزبورغ: 28 نقطة

5- رابيد فيينا: 28 نقطة