اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري النمساوي (18): أوستريا يستقبل رابيد فيينا

0 نشر
0 تبليغ

الدوري النمساوي (18): أوستريا يستقبل رابيد فيينا

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري النمساوي (18): أوستريا يستقبل رابيد فيينا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري النمساوي بكرة القدم، فيلعب إي كي جراتزر مع لاسك لينز الساعة16:30 بتوقيت مكة المكرمة، وهارتبيرغ مع أوستريا كلاغنفورت بنفس التوقيت، وأوستريا فيينا مع رابيد فيينا الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (18)
ريد بول سالزبورغ × تيرول 1-1
لينز × ألتاخ 1-3
وولفسبيرجر × شتورم غراتس 3-0

ترتيب فرق المقدمة
1- شتورم غراتس: 37 نقطة
2- أوستريا فيينا: 34 نقطة
3- وولفسبيرجر: 32 نقطة
4- ريد بول سالزبورغ: 28 نقطة
5- رابيد فيينا: 28 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا