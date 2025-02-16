الدوري المغربي (21): شباب المحمدية يلاقي الوداد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المغربي بكرة القدم، حيث يلعب الدفاع الحسني الجديدي مع المغرب الفاسي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وشباب المحمدية مع الوداد الساعة 20:00، ونهضة بركان مع نهضة الزمامرة الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

حسنية أغادير × المغرب التطواني 1-1

المكناسي × الاتحاد التوركي 0-0

اتحاد طنجة × أولمبيك آسفي 4-2

الفتح × الجيش الملكي 2-1

الرجاء × شباب السوالم 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 49 نقطة

2- الجيش الملكي: 37 نقطة

3- نهضة الزمامرة: 37 نقطة

4- الوداد: 36 نقطة

5- الفتح: 35 نقطة