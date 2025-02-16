نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (21): شباب المحمدية يلاقي الوداد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المغربي بكرة القدم، حيث يلعب الدفاع الحسني الجديدي مع المغرب الفاسي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وشباب المحمدية مع الوداد الساعة 20:00، ونهضة بركان مع نهضة الزمامرة الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في الجولة (21)
حسنية أغادير × المغرب التطواني 1-1
المكناسي × الاتحاد التوركي 0-0
اتحاد طنجة × أولمبيك آسفي 4-2
الفتح × الجيش الملكي 2-1
الرجاء × شباب السوالم 2-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 49 نقطة
2- الجيش الملكي: 37 نقطة
3- نهضة الزمامرة: 37 نقطة
4- الوداد: 36 نقطة
5- الفتح: 35 نقطة